大陸資深男星林棟甫，被爆料疑似轉行當計程車司機，還貼心幫乘客搬行李，讓不少人聽聞全都嚇壞，也掀起網友熱議，對此，資深藝人曹西平反嗆：「開計程車又怎樣？憑他的本事賺錢有什麼不對了」。

曹西平表示看到報導，內容提及資深男星林棟甫疑似轉行開計程車，讓不少人看了全驚呆，他表示六十多歲沒有戲拍，但可能仍得賺錢養家，又或者有其他難言之隱，才得出來開計程車謀生，但至少是憑自己本事賺錢，畢竟整個大環境差，若不想辦法是要怎麼過日子，總不可能等著餓死，強調：「哪裡有錯，哪裡有什麼不對」。

眼見網友對此事議論紛紛，曹西平坦言不懂這些人的心態，每個人都有自己的問題跟困難，若無法適時給予幫助，就不要只會說三道四，對於林棟甫放下明星光環開計程車，他強調只有佩服而已，更點出：「不是每個演員都可以賺大錢，一棟房子隨便看都要上千萬，你要拍幾部戲才可以買，不是每個都是大明星，很多大明星也很落魄」，更強調他務實的態度人生，值得自己去學習。

對此，當天乘客表示有問林棟甫為何當起計程車司機，他表示自己在「體驗生活」，更有資深粉絲透露，林棟甫除了演員身分，還是上海大學影視藝術系系主任兼教授，更以畫家身分在藝術界發展，更擁有一間26年歷史的知名爵士酒吧，還是知名打卡地點。