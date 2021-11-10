清華海峽研究院於清大校內設置辦公室，引發執政的民進黨高度關注，教育部8日表示，將依違反兩岸條例進行裁罰，並要求清華海峽研究院即刻撤離；教育部也透露要全面盤整兩岸高教交流狀況，引發學界震撼，不少學者認為恐造成我國大學無所適從。消息一出網路熱議，不少網友質疑：「公投、又要選舉了，又搞恐慌？」

《中國時報》10日報導指出，清華大學校友會與大陸廈門市政府、北京清華大學在清華大學校內育成大樓共設「清華海峽研究院」、「清華海峽研究院新竹辦公室」，從事技術研發、攬才、投資，國安單位質疑這是被大陸共產黨滲透，教育部要求該辦公室停止運作，並將全面盤點兩岸高教交流狀況。

該報導指出，台科大前校長廖慶榮表示，學術界人沒有政治立場，所有校長都願意配合國家政策，但政府幾年前鼓勵兩岸高教交流，現在卻不行，那以後呢？政府現在對清大的處理方式，將讓其他大學在兩岸交流上無所適從。教育部長潘文忠10日回應，教育部鼓勵兩岸大學正常、正確的學術交流，106年及108年已兩度發文各大學，在兩岸人民關係條例允許的程序下，跟對岸進行正常、正確的學術交流，但應在不抵觸法律的前提下進行。

教育部的大動作引發網路熱議，大批網友湧入PTT論壇與臉書相關新聞下留言，其中不少人認為可能是公投、選舉時間又到了，所以才有這動作。有網友就說：「滲透？ 塔綠班遇到選舉又搞恐慌」、「校園內只容許一個顏色：綠色」、「又在賣芒果干囉」、「公投、選舉又要到了，芒果乾吃到飽囉」。也不少人說，民進黨都執政多久了，現在才知此事？