盧姓男子深夜被尋獲時，已經身亡。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南市一名55歲盧姓男子昨天失聯，家屬憂心其安危，焦急報警找人，警方深夜在龍崎區一處山林找到他時，盧男已身亡，身旁遺留1把改造槍枝和遺書，家屬懷疑他欠債導致想不開，檢警今天相驗，排除他殺。

歸仁警分局昨晚7點半，接獲陳姓民眾報案稱姊夫昨上午騎機車後就未返家，晚間到盧某當志工常去的龍崎嶇土崎里某宮廟尋人，只見機車卻不見人影，因此向警方報案，出動警消人員搜尋。

歸仁警分局與消防局都出動協尋，一路找到深夜11點多，家屬才在山林中找到已明顯身亡的盧男。警方當場勘驗，死者疑頭部中彈，一旁有1把改造手槍，還留下1封遺書，針對槍枝來源，提到「是我除草撿到的」。

檢警今天相驗，研判盧男因欠債而尋短，家屬對死因沒意見。

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