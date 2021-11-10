大陸外交部證實：中美密切溝通安排「習拜會晤」 16:082021/11/10 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人汪文斌。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人汪文斌今（10日）表示，目前中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。 汪文斌今主持大陸外交部例行記者會，他表示，今年以來，大陸國家主席習近平兩次應約同美國總統拜登通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，目前中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。 美國國會議員訪台 五角大廈：符合台灣關係法 AIT安排 美國參眾議員專機訪台 #拜登 #大陸外交部 #中美雙方 #會晤 #習近平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 促進共同富裕 陸國務院官員：調整最低工資 推行工資集體協商 12:182021/11/10 兩岸 《國際經濟》美禁投資軍方背景陸企 拜登：規定不改 10:002021/11/10 財經 CNN：美議員訪台 陸軍機戰巡怒回應 14:222021/11/10 國際 中美經貿互補 把握契機改善關係 04:102021/11/10 產業財經 共和黨致函拜登 盼擴大數位貿易 04:102021/11/10 話題觀察 IC需求量倍增 點亮台股投資機會 12:392021/11/10 財經 完整接種才能7＋7 莊人祥：大陸疫苗考慮入列 14:302021/11/10 生活 拜登民主峰會12月登場 外洩名單曝台灣受邀 15:172021/11/10 國際 張競快評》美國戰略攻勢已達極限 10:482021/11/10 快評 歐巴馬批中俄領袖不出席氣候峰會 04:102021/11/10 話題觀察 勞工重啟入境 印尼成為第一個恢復引進國家 11:502021/11/10 政治 兩岸熱門新聞 美國會議員搭軍機訪台 陸外交部：已向美方提出嚴正交涉 - 兩岸 史話》林毅夫最使台灣忌恨的──林毅夫的錦繡中華之４（郭冠英） - 兩岸史話 - 言論 傳習近平和拜登最快下周舉行視訊會議 中方這樣回應 - 兩岸 巴基斯坦接收陸出口護衛艦 印媒：陸不再使用西方電子設備 - 兩岸 澳洲前總理批莫里森政府錯誤對華強硬立場 陸外交部回應了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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