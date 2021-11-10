大陸外交部發言人汪文斌今（10日）表示，目前中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。

汪文斌今主持大陸外交部例行記者會，他表示，今年以來，大陸國家主席習近平兩次應約同美國總統拜登通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，目前中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。