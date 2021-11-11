衛福部長陳時中。（資料照／林周義攝）

昨（10）日一段衛福部長陳時中未配戴口罩K歌暢飲的影片瘋傳，遭質疑當時正值疫情警戒時間，恐違反規定。對此，國民黨立委賴士葆指出，八大行業的工作者看到此影片應是五味雜陳。

賴士葆昨在臉書表示，防疫總指揮官陳時中對八大行業管制嚴格，至今尚未開放，八大行業的工作者看到網路流傳陳時中的影片應該是五味雜陳，原來陳時中對八大行業並不排斥。

賴士葆並指出，影片中陳時中面對佳餚、暢飲美酒、引吭高歌，疑似飯局妹打扮的美女穿梭其間，真是快意人生啊！不需要口罩、不需要社交距離，只要盡情享受當下，這就是中華民國的衛福部長暨防疫總指揮官的生活側寫。

對此，陳時中昨深夜緊急說明，稱該餐會影片部分解讀與事實不符，強調聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間；而此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。

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