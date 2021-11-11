明年春節預估有4萬國人返台，防疫旅館量能拉警報，日前指揮中心將返台檢疫天數改為「10＋4」，昨天又傳出可能再放寬為「7＋7」。交通部長王國材今（11）日表示，如果改成7＋7，防疫旅館多一輪，觀光局官網「全國防疫旅館平台」今日將呈現12月25日到1月31日防疫旅館空房情況。

交通部長王國材今天上午赴立法院交通委員會前受訪表示，關於返台檢疫天數，尊重指揮中心防疫上的看法，交通部和地方政府配合；如果改成7＋7，防疫旅館可以比原來的14天多一輪，觀光局官網「全國防疫旅館平台」將呈現12月25日到1月31日，農曆春節期間最忙碌時期的防疫旅館空房情況，會把資訊提供給民眾參考。

王國材表示，根據觀光局用紅黃綠燈的方式處理，如果某縣市是紅燈，另一縣市是綠燈，就可以調配；另外時間方面，如果這個日期不行，看其他日期是否可以。

觀光局表示今天下午或傍晚前將於官網呈現「全國防疫旅館平台」，整合全台各縣市空房資訊，以紅、黃、綠燈號顯示剩餘間數，方便國人就近訂房。

防疫旅宿資訊將加上「紅、黃、綠」3種燈號，紅燈代表已滿；黃色代表剩20間以下；綠燈代表仍有較多空房。防疫旅宿須透過各縣市分別訂房，集中檢疫所則是透過衛福部平台預定。