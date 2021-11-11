衛福部長陳時中被爆在防疫期間聚餐，還將口罩脫下喝酒高歌，身邊更有女士在場引聯想，影片曝光引發熱議，但陳時中解釋這是去年6月15日的朋友邀宴場合，當時並非三級警戒期間。對此，宅神朱學恒在臉書秀出去年衛福部推廣防疫新生活海報，狠酸陳時中沒有遵守去年防疫新生活的主張。

對於陳時中的回應，朱學恒今（11日）在臉書發文譏諷，「可是部長，你沒有遵守衛福部那隻狗主張的防疫新生活欸」；朱更狠酸，而且看陳時中這樣說好像內心不是很情願，只是為了國家而忍耐強顏歡笑，硬是忍耐不認識的妹子從右邊站到左邊，內心的應付與疲倦從表情上完全看不出來，這種低調而不浮誇的演技真是太好了，「簡直可以得奧斯卡啊」。

朱學恒所稱的「沒有遵守衛福部那隻狗主張的防疫新生活欸」，是指中央指揮中心在去年的6月7日起進行全國性的大規模解封後，推出「防疫新生活」的概念，並且在臉書貼文中貼出一張柴犬「總柴」海報，告知人民還是要用肥皂勤洗手、落實實名（聯）制、更強調「若沒有社交距離，就是要戴口罩」。

圖為衛福部去年6月8日在臉書分享防疫新生活海報。（圖片摘自衛福部臉書）

大批網友也在其po文底下留言表示，「部長為了宣導防疫還要應酬，真的太委屈了」、「不論是不是三級防疫期間，官員若真涉足有女子陪侍的場合就不對」、「阿中壓力大要紓壓」、「之前被包裝的太好，突然來這個實在是…！還是別太相信政治人物鏡頭前的模樣，台上台下兩個樣」！