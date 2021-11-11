昨日一段衛福部長陳時中未配戴口罩K歌暢飲的影片瘋傳，遭質疑當時正值疫情警戒時間，恐違反規定；對此陳時中已緊急說明並非三級警戒期間。不過，資深媒體人羅友志今（11）日表示，陳時中的最大興趣其實不是唱歌，且這樣的影片曝光後，他斷言「陳時中台北市長無望」，並另再「加碼」爆料。

對於嗨唱、喝酒影片瘋傳，陳時中昨深夜表示，該餐會影片部分解讀與事實不符，強調聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間；而此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。

羅友志今日在自己的直播節目中分享過去跑社會新聞的經驗，他指出，被邀請到招待所表示是好朋友、麻吉，所以陳時中影片中的場合，「對我們來講，從來沒在看防疫的，對社會記者來講你就是老司機」；而之前陳時中民調高達90%，堅不可摧，當這樣的影片出來後，「人格摧毀」，因為他已經「現形了」。羅友志也分析，陳時中好勝、喜歡享受光芒，光看他在詹雅雯演唱會上唱歌的模樣，就知道他非常享受，「他不會停的，這種不會停的人一定會出事，因為我們都知道他是什麼樣的人」。

2020年詹雅雯（右）在台北小巨蛋開唱，邀來陳時中擔任驚喜嘉賓，互動逗趣。（資料照／粘耿豪攝）

羅友志斷言，「陳時中台北市長無望」，因台北市民有高道德標準，很在乎這個，一旦有這樣的影片出來，就別想選台北市長。羅並稱，唱歌還不是陳時中第一興趣，「打麻將」才是他的第一興趣。

羅友志接著加碼爆料，影片中的招待所是「媒體大亨」處所。羅友志質疑，陳時中跟媒體大亨走那麼近，是在做部長還是明星？

羅友志並分析，陳時中明明是個文人、是個醫生，卻想要跟這些「肉食性動物」混在一起，且現場座位安排是一男一女梅花座，所以從影片視角來看，應該是「女生」拍的。而為什麼會讓人懷疑現場有女陪侍？羅友志解釋畫面讓人感覺如此。羅友志認為，如果這些屬實，「一個國家的八大部長可以下台了吧」？

羅友志另爆料，指影片中的「白衣公關女」他好像認識，好像是某企業的公關，因影片拍的是側面，所以無法很確定，但可以看到該女手握郭台強的手。羅友志質疑身為國家八部二會的部長，可以去這種場合嗎？「難怪你下面的王必勝做這些事情，所以你（指陳時中）視而不見，不看在眼裡」。

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