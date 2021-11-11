春節入境檢疫又增加「7＋7」方案，觀光局增加「防疫旅宿查詢平台（https：／／taiwan.taiwanstay.net.tw／covhotel／）」可查詢12月25日到1月31日防疫旅館空房情況。另外華航跟長榮都表示會持續依市場需求滾動式調整航班。業內人士表示，調度不是問題，現在航空公司完全靠貨運活著，客運很空；春節若有大量旅客返台再加班機即可，「反正客機空著也是空著。」

旅館業就沒這麼好整以暇。新北市旅館商業同業公會理事長曾美絹表示，10＋4還沒處理完，又來一個7＋7，「現在變成旅館櫃台站在第一線，幫指揮中心回答哪些旅客有7＋7的資格，電話接到手軟！拜託指揮中心趕快訂出細則。」

曾美絹表示，南投業者也在抱怨，全縣防疫計程車才4輛，旅客要做PCR、要去防疫旅館都要搭計程車，到時一定大亂。且改完訂房之後要重排房間及消毒人力、打掃人力，不像外界想像「7天之後又可以接一輪客人」這麼簡單。

曾美絹說，難得台灣防疫做這麼好，為何後端搞成這樣？旅館業是明年元月初到元月20日最爆滿，移工則是11月中旬可入境，全部擠在同一時間點。為何不在9月就讓移工進來？難怪房間不夠。