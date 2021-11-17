因應春節大量人潮返台，7＋7方案中，同住家人有不能搭乘大眾運輸等嚴格規定，新北市長侯友宜17日防疫會議中指出，掌握同住家人第一線執行面非常困難，政策一而再再而三，但調整要有完好配套措施，如果執行無法做到，又造成家人困擾，後續衍生的破口將會是全民承擔，建議中央聽聽地方聲音，聽進去就要調整，不要跟執行落差太大。

侯友宜說，從14天、10＋4到7＋7方案，如果都住在防疫旅館當然都沒有問題，但後面7天的加強版自主健康管理，同住家人要有完整疫苗接種，還要加強健康管理，如何落實執行面非常困難，挑戰很高，他要求衛生局在每次與中央的專案會議要不斷向中央反應，春節期間一家人不共食，有沒有困難，要好好思考。

侯友宜說，全球疫情持續嚴峻，德國、荷蘭都有緩步上升趨勢，荷蘭也重新執行部分區域封鎖，新北已經長達20幾天沒有新案是不可能的任務，阻絕於境外仍然是最重要的工作，若稍有不慎一定會有破口，可能在春節期間造成台灣境內再度傳播「不可能像現在這麼安全」，都盼中央審慎評估。