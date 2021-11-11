浩鼎(4174)新藥開發火力全開，董事長張念慈11日在法說會中釋出三喜訊，除了乳癌新藥A最晚2023年上半年期中分析外，OBI-888等三新藥授權大陸康騰浩諾公司也獲投審會核准，針對 Delta變異株開發的新冠疫苗，預計12月底公布動物試驗數據。

此外，子公司的新藥開發也大有進展，圓祥針對雙特異抗體開發的6個產品線中，黃斑性病變及水腫藥物，預期2023年可望結束二期臨床，AP203、AP505拚明年中進一期臨床，並有籌資計劃，且規劃公發。

潤雅則定位CDMO，目前開發的原料藥、輔劑製造已達非常好的階段，加上已達成全自動化的針劑廠，是全球最先進的針劑廠，目前完成認證當中，明年會開始接單生產。

鼎晉則取焦肉毒桿菌，初期以醫美產品為，將在竹北和南科建廠，預計2022年第二季、第三季完工。

張念慈表示，浩鼎這兩年的布局已逐步完整，產品線已由疫苗擴大到單株抗體、細胞療法等等，期望未來變成一個專門治療癌症的公司。為了能降低開發風險和讓資金效益發威，未來對外授權已選定雙特異抗體、COVID-19疫苗及細胞療法三大領域，不排除在早期階段就能授權和共同開發。

新藥開發中進度最快的OBI-822三陰性乳癌三目前正在進行全球臨床三期臨床，最晚將在2023年前半年會先做一個期中分析；而被動免疫單株抗體新藥OBI-888，二期臨床人群正在擴增階段；OBI-999正在族群擴張階段，很快將會在台灣開始收案，而OBI833/821在臨床二期試驗(非小細胞癌)，近期將向台灣衛福部提出試驗申請，預估明年前半年開始。

張念慈表示，浩鼎去年9月董事會就公告通過OBI-833、OBI-888及OBI-999之中國地區(包括香港、澳門)授權案，授權給康騰浩諾公司，不過，一直到11日才獲投審會通知審核過關，這將是浩鼎的第一個授權案，但後續還要重新洽談授權內容。

另外，浩鼎積極切入的COVID-19疫苗，主要是考量變種病毒變異快速、第一代新冠疫苗效果不理想、疫情走向流感化，且將成為常態性產品，在第三世界國家對疫苗需求大於供給，導致疫苗分布不均下，才於今年初決定投入，該疫苗正在執行動物試驗，預計年底前會對外公布數據結果，後續不排除與國衛院、中研院、工研院、科技部和業界疫苗廠合作，進一步進入人體臨床試驗。

至細胞療法方面，由於台灣已經鬆綁，浩鼎已積極布局Car-t T細胞，標靶Globo H，初步動物實驗證明有效，細胞量可以很強的毒殺癌細胞。