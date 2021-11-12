保瑞(6472)Q3營收獲利續創新高，在國際委託研發暨生產服務CDMO的併購綜效持續發酵，多項合作計畫進行中；輔以康是鉀持續性藥效錠(Const-K)與瑞多寧緩釋膠囊(Numient)分別取得健保藥價給付資格，毛利率較第2季回升1.5個百分點至29.93%，EPS2.02元，前3季EPS 9.01元續創新高。

保瑞第3季營收11.89億，年成長199.36%，毛利率較前季回升1.5個百分點至29.93%；稅後淨利1.37億元，約與第2季持平，較去年同期大增1.49倍，EPS 2.02元，年增146.34%。前3季合併營收37.5億，年增231.31%，EPS 9.01元，年增321.03%。

保瑞表示，藉由集團內，台灣與加拿大兩地CDMO資源與人才團隊的跨國合作，今年度成功完成系統轉換與加拿大衛生部(Health Canada)查核，Q3生產出貨與營運表現正常，長期營運目標也將以整合集團資源、擴大產品與業務、以及導入利潤中心概念，提高產能與獲利表現。此外，今年度整體市場雖仍受疫情影響，但保瑞嚴格執行BCM企業永續運作計劃，原物料供應庫存管理得宜，營運不受影響。

保瑞董事長盛保熙表示，保瑞始終專注於成為提供高品質且國際化的CDMO藥廠，藉由國際併購，保瑞不僅能提升自我的技術、多元的劑型、規模化的產能及專業人才團隊，除接受委託製造外，並在全球數十個國家擁有經銷通路的優勢，提供客製多元與一條龍的服務，不斷提升公司價值，成為全球製藥供應鏈最佳的合作夥伴。