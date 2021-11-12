前駐泰代表李應元不敵壺腹癌昨天病逝，駐日代表謝長廷今天在臉書發文感嘆：「應元兄勇敢、智慧、熱愛鄕土，做人有情有義，他的過世是台灣的損失。」

謝長廷說，他當立法委員時，李應元冒著危險，衝破黑名單禁令從美國偷渡回到台灣，突然聯絡說要到立法院研究室找他，「坦白說那時跟他不熟，也不知道他是否被監控，冒然見面，對雙方都有法律風險，不過他既然相信我，我也義不容辭答應。」

經過安排，李應元穿上謝長廷的綠色西裝，謝長廷則穿著李應元的外套在立法院一起拍照，成功挑戰黑名單，振奮人心。「此後我們兩人在民主路上攜手同行的機會漸多，我擔任行政院長時他任祕書長、我選總統他任總幹事、甚至我參與反核運動、台灣救國軍運動，他都不離不棄的支持我，給予我很大的力量和鼓舞，他也因此受了不少委屈。」

謝長廷說，上個月聽說應元兄病況嚴重，甚為擔心，特別寄上一則錄音，慰問他，也懇求他要堅強活著等我回台灣見面，想不到他還是先走了，真是令人不捨。祈禱應元兄在天之靈安息，並希望家屬早日走出悲痛！