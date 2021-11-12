台北市有168案市有財產委外經營，藍綠議員質疑不少查核業者報告無績效評分，甚至有不合法卻都能續約，許多分數還是剛好符合續約條件，根本沒有設立淘汰機制，讓業者占地為王，花木批發市場交給同一業者經營了18年，現況被形容成廢墟，要求市有財產委外經營不應該只是茍延殘喘。北市財政局對此回應，將檢視績效評核標準。

北市市有財產截至去年12月31日，有6個機關委託168案由民間管理經營，包括社福設施、社會教育機構、批發市場和醫療院所，藉此引進民間投資收取租金，創造更多商機。

財政局今將委託經營案送議會民政委員會審查，國民黨議員王浩指出，北市社會局身障科所有委外管理的業者，皆是輔導查核不合格，社工科委外的轉角培力基地，報告還沒有等第與績效評分，質疑是聊聊天就合格，甚至有機構冷凍食物保存空間不合格、食物過期，消防設備不合格，竟然都可以續約。

王浩表示，評審對台北市中山堂意見都認為做得不好，分數幾乎都是合格的70幾分，可見評審不願下重手，70分算等第是「乙下」，與「丙上」只有一步之遙，標準實在太差，不符合一般要求，北市市場處委託同一業者經營18年的花木批發市場，玻璃破了，停車場地面很差，好像一個廢墟。

國民黨議員游淑慧認為，打70、71分，就是很想給60分但勉強給70分，在及格邊緣就是在做假了，她要求市府要有客觀標準，委託的績效爛繼續續約，只是讓市有財產經營茍延殘喘。

王浩痛批，上百億市有資產在手上，市府切不斷就擺爛、任由宰割；民進黨議員張茂楠不滿有缺失還是通過，要求市府建立一定程度的淘汰機制，每年要有10分之1委託單位被刷掉，可有效遏止占地為王。

對此，社會局長周榆修回應，有發現違規會開罰；財政局長陳家蓁說，會再檢視績效評核標準，進一步討論、調整。