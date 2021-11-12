味全龍隊伍鐸本季扛起球隊重責，13日的「龍象大戰」確定是他本季最終戰，之後他將提前返美，總教練葉君璋透露，球團已經與他開始談約，「我覺得明年（續留）機會會滿大的。」

2018年伍鐸轉為富邦悍將效力，該年繳出14勝10敗戰績，但接下來2年表現下滑，今年他改披龍袍，先發、後援兩頭跑，成為龍隊陣中不可或缺的投手，今年先發19場、後援14場，拿下11勝5敗，締造史上首次在3支球隊都奪下雙位數勝投的聯盟壯舉，明天將迎來他本季最終戰。

葉總表示，今年球季拉的比較長，伍鐸預計在下周五返美，目前球團也已經開始與他談明年的合約，並認為續留機會應該很大，若雙方明年能再繼續合作，球隊也有規劃要賦予伍鐸兼任教練的任務，

葉君璋說：「他（伍鐸）還是會以球員為主，比較像是協助的方式，因為我們的投手教練群滿年輕的，不希望他因此影響到自己的球季。」

今年投出「回春」表現，是東山再起獎的高度討論人選，葉總也認為他會是個不錯的人選，伍鐸則表示，不管是任何獎項，自己都心存感激、大方接受，「能被大家肯定是很大的榮耀。」