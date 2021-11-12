如何達成淨零碳排放成為全球公司重視議題，長榮航空今日藉由2021亞太航空公司協會（AAPA）年會對外宣示，將以2050年達成淨零碳排放為目標，響應對於氣候變遷的重視。

日前於英國舉辦的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）中，各國領袖出席針對不同的氣候議題取得共識，並討論如何實現減排溫室氣體，達成淨零碳排放的目標。國際航空運輸協會（IATA）也於10月初的年會中，達成全球航空運輸業於2050年實現淨零碳排放的決議。

2021亞太航空公司協會第65屆年會今以視訊方式舉行，由AAPA與長榮航空共同主辦，並由長榮航空總經理孫嘉明擔任主席，會議除討論重啟旅遊協議及航空業有序復甦議題外，同時也呼應全球對於氣候行動的共識，也重申航空業於2050年達成淨零碳排放的目標。

長榮航空表示，公司響應對氣候變遷的重視，並於會議上揭示達成「2050年淨零碳排放」的決心。

孫嘉明表示，航空產業支撐全球3.5兆美元的全球經貿活動，並提供8800萬個工作機會，致力於減少碳排放以追求永續發展，極需要各國政府支持永續航空燃油使用，投入替代能源研究及相關生產設施的建置。

長榮指出，近年公司節能措施包括引進高環保效益的777與787機隊、使用電子飛行資料取代紙本文件、彈性調整機上水量及服務用品裝載、採用新型輕量化行李櫃減少航機重量等，並導入新世代飛行計畫系統。