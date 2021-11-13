最近有項新研究發現，早上來1杯咖啡不僅能振奮精神，還能預防阿茲海默症和帕金森氏症的侵害。多倫多克倫比爾腦研究所研究人員發現，烘焙咖啡中綠原酸內酯的化學分解產物苯基林丹（phenylindanes），能夠抑制Tau蛋白和β澱粉樣蛋白斑塊的生長，這兩種蛋白在大腦中與兩種疾病的風險增加有關。

●經常攝取咖啡因 可能有助於預防失智症

據《阿茲海默症與失智症周刊》報導，克倫比爾腦研究所聯合主任Donald Weaver博士指出，喝咖啡似乎與降低罹患阿茲海默症和帕金森氏症的風險有關，他們想調查原因是什麼、涉及哪些化合物、以及如何影響年齡造成的認知能力下降。

美國退休人員協會表示，其他研究也發現經常攝取咖啡因可能有助於預防失智症。發表於《阿茲海默症雜誌》1項針對65至84歲族群的研究顯示，每天喝1到2杯咖啡的人，比從不喝咖啡的人，發生輕度認知障礙的機率要低。美國退休人員協會指出，類似的研究發現咖啡甚至能預防帕金森氏症。

●深焙咖啡比淺焙咖啡 更具有保護作用

然而，加拿大研究人員排除咖啡因是保護大腦的來源，因為即使是低咖啡因的烘焙咖啡也對預防失智症有益。Donald Weaver博士獲得藥物化學專家Ross Mancini博士及生物學家Yanfei Wang的幫助，一同進行了這項調查，該團隊確定透過烘焙咖啡獲得的苯基林丹是有益的化合物，可以抑制大腦中與阿茲海默症和帕金森氏症相關的Tau蛋白和β澱粉樣蛋白聚集。

研究人員還發現，含有更多苯基林丹的深焙咖啡，比淺焙咖啡更具保護作用，研究的下一步是測量如何讓這些化合物進入血液，並穿過血腦屏障，好消息是苯基林丹是一種天然化合物，比合成產品更具有藥用優勢。Donald Weaver博士表示，在用咖啡來治療阿茲海默症或帕金森氏症前，還需要進行更多的研究。