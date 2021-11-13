臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，引發各界熱議。媒體人朱凱翔爆料，陳影片中的地點應是位於台北市內湖區的「Meat Store」餐廳包廂；也有媒體爆料，該包廂光入場費就要2.5萬，不少菜色都要近千元，戰斧牛排甚至要價2900元。消息一出，網友驚呼：「原來當官這麼爽！」

朱凱翔12日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，陳時中影片中的地點，就是位於台北市內湖區的餐廳「「Meat Store」包廂；該餐廳臉書粉專介紹文自稱，他們是「義大利和美國進口肉品專門店&義式牛排館，台灣唯一道地的義大利冷切肉批發商」。根據該餐廳臉書曾刊出的包廂宣傳貼文附圖比對，其內無論裝潢、陳設、餐墊、餐具，甚至是以各色西式冷切拼盤與排餐類餐點，都與陳流出影片相同。

《東森新聞》12日報導，「Meat Store」為高級肉品店，店內都是義大利、美國進口的頂級牛、羊肉，而當天陳時中等人餐桌上的有法式羊小排、戰斧牛排與冷盤切肉，其中法式羊小排870元，戰斧牛排則是2900元。該店一樓為一般用餐區，故陳等人歡唱地點應為2樓包廂；據悉，該包廂低消2.5萬起跳，平均1人約在2500到3000元左右，由影片中的菜色與紅酒推算，實際消費金額應遠超過低消。

消息一出引發熱議，網友紛紛湧入PTT與臉書相關新聞連結下留言：「原來當官這麼爽！」「果然不是普通人的生活」、「有錢真好，有關係更好」、「官商一起唱歌、喝酒，漂亮妹妹！這酒席不簡單哦！」「我包廂都8百就心疼疼的，他2萬5好輕鬆喔，好厲害喔」、「國民黨犯錯追殺到底，民進黨犯錯大可不必」。

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