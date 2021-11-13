學習原住民族語可以很容易。高雄市教育局首創「族語E起來-學習詞表學習平台」，結合線上學習、測驗、自動紀錄學習歷程等多項功能，透過影音豐富多元效果，增強學習力，今年上線就吸引不少民眾登錄學習原住民語言。

教育局13日在高雄市原住民族教育資源中心舉行成果發表暨推廣教育活動。這是全國第1個由縣市政府自行研發原民族語學習的平台，今年已先完成高雄在地族群「卡那卡那富族」與高雄市原鄉地區人數最多的「郡群布農族語」初級、中級字表。

教育局目前也積極規畫明年度再延續至中高級與高級字表。那瑪夏國中校長洪自強表示，創立「族語E起來-學習詞表學習平台」的動機來自於學校參加國中生英文單字競賽，接觸了老師洪敏雄建置的「澎湖灣英語線上測驗系統」，覺得如果族語學習也可以用這個有聲音、有圖片、有評量、有學習歷程的系統來學習，相信會讓學生在族語的學習上更事半功倍。

48歲的洪自強是平地人，到那瑪夏國中任教已5年，他自嘲，雖然來了一段時間，但對於卡那卡那富族語、郡群布農族語只學會皮毛，還有待學習。他也推薦這套學習系統很不錯，可以逐字學習發音，很人性化，歡迎民眾多加利用。