張孝全（右）、陳昊森主演新片《操作》。（威視電影提供）

犯罪懸疑新片《操作》開鏡，導演陳奕甫（左起）、主演陳昊森、主演張孝全、監製吳明憲。（威視電影提供）

張孝全繼戲劇《誰是被害者》後再度挑戰犯罪懸疑題材《操作》，此次搭檔陳昊森演出，新片12日開鏡，這是張孝全與陳昊森首度合作，2人將有大量對手戲，張孝全表示期待，陳昊森也透露未開拍即受到張孝全的照顧。

張孝全表示：「第一次看完劇本就非常喜歡，對角色也有很多想法，期許自己可以一一達成。」首次嘗試犯罪懸疑類型電影的陳昊森也做足功課：「當初看到這角色覺得很想挑戰看看，這次花了很多時間在琢磨角色，也很享受開拍前和導演及編劇不停討論的過程。」

張孝全、陳昊森透過讀本等方式事先培養默契，張孝全表示對陳昊森印象深刻：「之前都是透過螢光幕看到陳昊森，接觸後感覺他是一個很健談的人，他對角色、故事有很多想法與理解，希望能夠為彼此的角色相互激盪出好的呈現，互相幫助完成這部作品。」

陳昊森透露未開拍便感受到張孝全的溫暖：「之前還不認識孝全哥，接觸之後發現他是一個對生活很有觀察很細心的演員，也會提出很多很專業的想法，一下子就拉近了彼此的距離，也一起討論出很多表演上的細節，覺得自己很幸運，能有這麼棒的前輩帶領，也期待透過這次合作培養出更多的火花。」

《操作》由吳明憲監製，亦是導演陳奕甫的電影處女作，他興奮表示：「就像練很久的樂團，終於要上台表演。」開心也期待在首部電影作品和2位男神合作，這次的電影角色都是他們過往較少詮釋的類型，期望碰撞出火花。

《操作》是伯樂影業首部電影，與威秀、秀泰、國賓與新光四大影城共同合作。攜手文策院國發基金成立的伯樂影業，預告今年底至明年第1季將開拍3至4部電影，並集結各影視公司、眾籌平台、OTT串流平台及版權代理商等共同投資，藉由整合資源與資金支持台灣創作者，持續拍出更多電影作品。