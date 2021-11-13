Stephen

Curry



🤯 pic.twitter.com/ZH5W1Squj9 — Golden State Warriors (@warriors) November 13, 2021

賽前分居東、西區龍頭的公牛與勇士，13日在勇士主場正面對決，結果還是看柯瑞的三分砲火秀！靠著柯瑞全場投進9顆三分球，攻下全場最高40分，外加4籃板、5助攻，勇士以119比93輕取公牛，除摘7連勝，更以11勝1敗占據西區與聯盟第1。

面對先發中鋒武切維奇感染新冠肺炎缺陣的公牛，首節打完還以29比23領先地主勇士，但柯瑞三分火力從第2節發威，打完上半場，反以51比44超前公牛，甚至打完前3節，勇士擴大領先幅度到24分，光是柯瑞一個人就轟32分。

柯瑞全場24投15中，含三分球17投9中，繼續展現他驚人的三分火力，威金斯也幫勇士拿下15分，普爾14分、3抄截。目前還在積極養傷準備於耶誕節復出的克雷湯普生還沒歸隊，勇士就靠柯瑞帶領下打出如此優異戰績，看來勇士未來只會更強。

公牛沒了武切維奇，突然似乎也少了季初那股無堅不摧的氣勢，全隊得分最高的是拉文的23分，迪羅薩也有18分，可惜其他公牛球員都沒得分上雙，特別是「球哥」朗佐鮑爾表現低迷，全場投11中2、僅拿5分，卡魯所也僅投6中2、拿到4分。