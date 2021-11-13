台灣有超過77萬人接種高端疫苗第1劑，但由於高端疫苗未受到國際大多數國家認證，國內打高端的民眾面臨出國拿不出完整疫苗接種證明的窘境，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，開放有出國需求已接種1劑或2劑高端的民眾，可混打2劑AZ、BNT或莫德納。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，高端白打，成為昂貴的一場笑話。

羅智強今（13日）在臉書發文表示，沒有三期試驗，沒有國際認證，高端疫苗果然成為國際孤兒，被世界排除在外。羅稱，這些問題立委詢問衛福部長陳時中好幾次，但得到的答案卻是世界不是只有美國，這種嘴砲式的答辯，果然高端成為笑話一場。

對於陳時中昨（12日）宣布，打高端的人若有出國需求，可以混打兩劑國際疫苗，羅智強痛批，高端疫苗每劑881元，比AZ疫苗貴10倍，民進黨花了那麼多錢大內宣，卻只有在台灣自high的功能，這些錢全都打水漂，高端疫苗成了昂貴的國際笑話；最無辜的是，相信政府鬼話或者被迫打高端的民眾，別人打2劑，這些民眾得打4劑；羅怒轟陳時中，不聽質詢，嘴炮答辯，如今浪費那麼多錢，還有心情唱歌喝酒嗎？

許多網友也在其po文底下留言表示，「寧可被自己人騙的概念」、「用納稅錢來做一場鬧劇 我們活在可悲的時代中」、「又不是花他自己的錢，和他的主子一樣無感啦」。