星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、天蠍座、水瓶座、雙子座、金牛座總是人前一套、人後一套，如果有心隱瞞，旁人根本無法看透他的真實想法，第一名的金牛座的演技尤其高明，可說是毫無破綻。

▍第五名：天秤座

天秤座擅長社交，隨時都一副好相處的樣子，無論面對誰都笑臉迎人，其實他們內心不一定認可對方，只是習慣性裝出和善的態度，只有在獨處的時候他們才會顯現出真面目。

▍第四名：天蠍座

天蠍座習慣隱藏自己的真實想法，旁人很難看透他的內心，他們懂得在面對不同人時，展露出不同面貌，把每段關係都經營得妥妥當當，完全挑不出毛病，只要他有心隱瞞，就沒有人能知道他的笑臉後在想些什麼。

▍第三名：水瓶座

水瓶座在面對不同人時也懂得見人說人話、見鬼說鬼話，他們非常聰明，在人際交往時更是八面玲瓏，很多人總是搞不懂水瓶座在想什麼，因為只要不夠熟，他們從來不會顯露出真實的自我。

▍第二名：雙子座

雙子座口才好，懂得觀察氣氛，無論和誰都能立刻聊開，他們是拍馬屁的高手，溝通時總能三言兩語就把人說服，為了達成目的，他們能裝出不同的樣貌來取信於人，這也算是雙子座與生俱來的天賦。

▍第一名：金牛座

許多人被金牛座穩重的外表欺騙，以為他們非常老實，其實他們非常精明，如果想要討好某個人，他可以立刻裝出非常崇拜對方的樣子，高明的演技完全沒有破綻，等到達成目的，又能立刻翻臉不認人。