4125名高雄鄉親13日來到鳳山體育館，迎接PLG全新球隊高雄鋼鐵人的史上首場熱身賽，鋼鐵人除了無法擋住台新夢想家強大三分火力，也因夢想家擁有洋將吉爾貝克坐鎮禁區，鋼鐵人終場89比102不敵夢想家，14日下午5點換跟台北富邦勇士交手。

鋼鐵人派出隊長呂政儒，帶領陳又瑋、林均濠、鄭德維、藍少甫先發上陣，具有紀念意義的史上第1分，當然是由呂政儒開打後25秒利用招牌三分球拿到，可惜呂政儒首節還剩3分51秒就吞第3犯，幸好鋼鐵人打完首節僅落後對方3分。

不過來到次節，夢想家擅長的三分火力開始發揮，包含成力煥、簡浩、楊盛硯等人都投進三分球，也把領先差距擴大到15分之多，打完上半場，夢想機54比43領先，簡浩半場就替夢想家投進5顆三分球、獨拿15分，成力煥也有9分。

下半場開始，鋼鐵人雖在地主球迷加油聲浪當中努力追分，也幾乎人人都有取分，不過夢想家的三分火力依舊犀利，加上內線擁有洋將吉爾貝克的絕對高度優勢，一度取得81比59大幅領先，吉爾貝克卻在此節還剩32.7秒吞下第4犯。

鋼鐵人末節並未放棄追分希望，打到最後2分23秒，吉爾貝克提前6犯離場，鋼鐵人追到86比97，王律翔隨即投進三分球，縮小差距到8分，可是夢想家也有吳松蔚回敬三分球，吳松蔚最後23秒更是抄截上籃，確保了夢想家的勝利。