新北市全災型智慧化指揮監控平台（EDP）在疫情期間發揮功能，有效防阻可能的感染源擴散，繼去年在國內榮獲政府服務獎後，今年更在國際間大放異彩，獲得有全球資通訊奧林匹克之稱的WITSA（世界資訊科技暨服務業聯盟）2021智慧城市組首獎，頒獎典禮昨（13日）在孟加拉舉行，由新北市長侯友宜透過線上直播受獎。

全災型智慧化指揮監控平台係透過GIS（地理資訊系統）、AI（人工智慧）及資料視覺化等資訊技術，整合超過900萬筆防救災監控數據、即時監控影像及90項防救災資料集，具有災前預警分析、災情分級視覺化、災情預測等功能，在災害發生時提供指揮系統更精確、更即時的決策，提升災害搶救效能。

侯友宜受獎時表示，在疫情最嚴竣的時候，EDP的熱區風險分析，讓全國受災最嚴重的新北市得以超前部署，更特別感謝疫情時廣大市民的配合。

新北市消防局長黃德清說明，EDP在疫情期間提供確診足跡熱區、疫調資訊管理，及疫情風險象限分析，讓新北市得以發布重大資訊，使市民得以遵行防疫措施，降低群聚感染機率。天然災害，EDP提供視覺化案件管理、即時災情預警，與災害AI預測，讓指揮官能快速進行超前部署，大幅提昇災害應變效率。

黃德清說，此次獲獎讓全世界看見台灣的全災型智能防災平台，期許能應用在世界其他城市，有效改善災害困境，減少人民傷亡損失。