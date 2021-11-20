許多人在秋冬容易生病，想要提升免疫力，除了維持均衡飲食並養成運動習慣，適當的補充身體所需的營養食品也能提升身體防護力，美神契約、百醫生技、活沛多推出營養食品，適時補充，養出健康體魄和好氣色。

▍1.美神契約益智利

美神契約全新推出金魚腦的救星「益智利」，主成份為富含維生素B3的NADH，透過高能氫離子高效運作，幫助培養正向思考能力，告別憂鬱感，保持高效運轉的邏輯專注模式。代言人曾之喬分享，美貌不該侷限於外表，更應同步讓大腦更臻完美，達到由裡到外全方位的追求，透過美神契約的「益智利」提升專注力，讓每一刻的自己都能由內而外升級，達到真正的完美境界。

美神契約益智利。（圖／品牌提供）

▍2.百醫生技柑橘蘑菇硒酵母膠囊

百醫生技推出「柑橘蘑菇硒酵母膠囊」，成分單純不含化學成分，一併囊括了來自Oakshire有機專利蘑菇粉中的陽光維生素D、PureWay-C™新研發的複合型維生素C，更加入了富含維生素B群與功能性多肽的硒酵母，希望能夠一次補足「防護三法寶」來建構自我超強防護力，並讓長效緩釋的營養素形成天然防護網，植物性的成分與膠囊讓素食者也可輕鬆吃進營養。

百醫生技柑橘蘑菇硒酵母膠囊。（圖／品牌提供）

▍3.活沛多四物含鐵精華飲

活沛多推出四物含鐵精華飲，為女性專屬養妍配方，含洛神花、紅棗、紅景天，由內而外調整體質，每包有8mg高吸收性葡萄糖酸亞鐵，遵循傳統工序，濃縮天然精華，推薦給經期容易悶痛不舒服、氣色不佳、手腳冰冷、經期不規律的女性飲用，生理期後每天1～2包，養出健康紅潤好氣色。