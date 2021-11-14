繼日前流出未戴口罩，飲酒唱歌的影片後，臉書上又瘋傳衛福部長陳時中在陽明山餐敘的影片，對此陳時中僅簡單回應這是「家庭私人聚會」，媒體追問影片時間，他則未回答。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼，更有網友猜測此事可能也和民進黨的內鬥有關。

陳時中今天(14日)上午出席屏東義大醫院動土儀式，會後接受訪問時，關於高端混打雙標問題，他表示，「是不得已情況下的辦法」；而接受高端的國家少了2個，他指出，會持續努力得到更多國際認可。至於網路上又有自己餐敘影片被瘋傳，陳時中則說這是「家庭私人聚會」；對於影片的時間，陳時中則沒有回答。

此事也在PTT引發網友熱烈討論，「這根本自己人爆料吧，拒答」、「這種私人聚會被爆都是自己人啦，網內互打」、「家族中有人是中共同路人」、「一直聚餐一直爽，那卡西爽歪歪」、「他旁邊怎麼這麼多內鬼」、「說真的，我唱了五十場的話，誰還記得時間是秘書的事吧」、「真不愧是鬥爭起家的政黨，內部已開始鬥爭」、「這種都能有，根本就黨內內鬥啊」。

還有網友想起前行政院秘書長薛香川，「薛香川被嘴了一輩子」、「薛香川真的很衰」。