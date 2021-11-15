藥華藥(6446)罕見血癌新藥獲美FDA核准，享有7年市場獨占權，今日股價跳空鎖在漲停板118.5元，開盤半小時，買單超過2000張搶著要買。藥華藥指出，藥品供應鏈都已準備好，立即啟動P1101在美國的銷售，將於數周內開始鋪貨到各州，並依照規畫展開上市後在美國各地的行銷活動，搶攻美國PV市場，預計P1101在美國上市後即可貢獻營收，藥華藥營運將迎來成長期。

藥華藥新藥Ropeginterferon alfa-2b（P1101）用於治療成人真性紅血球增多症(PV)獲得美FDA核准，是第一個獲美國FDA核准可以使用在所有PV患者的藥物。目前已取得美國孤兒藥資格，享有七年的市場獨占權，美國藥價訂為每人每年約新台幣500萬元(美金約18萬元)，將立即在美銷售搶攻市場。

藥華藥執行長林國鐘感性表示，今日能夠實現我們的目標，將台灣研發製造的藥品帶給美國PV患者，這都要感謝政府政策的鼓勵，和公司股東十多年來長期的支持，才能讓這個產業走向初步成功之路。PV這個領域長久以來需要更有效、更持久和更具耐受性的治療方式來維護患者的健康和福祉。我們不僅與社會各界合作將P1101納入實際的臨床治療，也會持續多元發展，努力拓展P1101的治療領域。

P1101為第一個獲美國FDA核准可以使用在所有PV患者的藥物，也是第一個獲FDA核准專門用於治療PV的干擾素療法。美國約有16萬餘名PV病患，根據藥華藥美國子公司市場研究，估計P1101將來治療的目標病患族群應可達10萬人。