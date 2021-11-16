在台東無私奉獻55年，葛德神父今天搭機回瑞士，縣長饒慶鈴送上紀念手錶。（莊哲權攝）

葛德神父把大家送給他的金飾等禮物，又轉送給旁人。（莊哲權攝）

葛德神父今天搭機回瑞士，教友熱情擁抱，依依不捨。（莊哲權攝）

葛德神父與繼續留在台東的魏主安神父互道珍重再見。（莊哲權攝）

在台東無私奉獻55年，葛德神父今天搭機回瑞士，許多教友到機場送別。（莊哲權攝）

「我不是白白來這裡，我回到家時一定有你們的臉、你們的心在我心裡」，來台東無私奉獻55年的白冷會葛德神父，今天搭機返回故鄉瑞士，台東縣政府排了溫馨的歡送儀式，不少教友依依不捨地跟葛德神父熱情擁抱送別，場面感人，被問到還會不會回來台東，葛德回答：要看我老闆（天主）的意思。

高齡85歲的葛德神父1964年搭船來到台灣，今天搭機離開他無私奉獻了55年的台東，台東縣政府在豐年機場安排了溫馨的歡送會，許多教友前來送機，還有多位蘭嶼的教友前一天就從蘭嶼到台東，含著淚水跟神父說聲「珍重再見」。

葛德神父用了流利的國語、布農族語、阿美族語感性地說，「我不是白白的來到這裡，謝謝你們接受我做你們的朋友，我回到家裡的時候，一定會有你們的臉、你們的心留在我心裡，天主保祐」。

「全心全意奉獻在這塊土地上，時間對他來說也許不是那麼重要」 前來送機的縣長饒慶鈴說，曾詢問葛德神父想要什麼禮物帶回瑞士，葛德沉思了一下說「我想要1只手錶」，原來55年來葛德神父都沒有手錶，於是縣府就買了1只紀念禮物給葛神父。她說，千言萬語都無法代表每個人心中對葛德神父的感謝。

今日歡送會中演奏了瑞士人耳熟能詳的「MUSS I DENN」，這是一首描述道別的歌曲，表現出大家依依不捨的心情，桃源國小合唱團也以天籟美聲獻唱布農歌謠組曲，感念神父長年來為各原住民族群的付出。

音樂會後，前來歡送的民眾們分站兩旁，白冷會僅存的魏主安神父、吳若石神父、歐斯定修士也到場送別老友，在萬般不捨的心情下與神父揮手道別，不少民眾送金飾給葛德，他轉個身又送給旁邊的民眾，揮手跟台東道再見之際，也把愛留在這塊土地。