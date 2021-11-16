研調機構TrendForce表示，第三季整體DRAM市場出貨小幅上揚及DRAM報價持續走升，第三季整體DRAM產值季成長達10%。展望第四季，在供應鏈問題持續紛擾，以及年底庫存盤點即將來臨的雙重壓力下，DRAM價格失去支撐，甚至反轉下跌，恐連帶影響到後續產值表現。

根據TrendForce調查顯示，今年初以來因DRAM報價翻漲以及供應鏈缺料，多數採購為避免斷貨而不斷擴大拉貨，使得需求端至年中持續強勁。然而，因疫情導致的零組件長短料的問題對於終端產品組裝的衝擊逐漸加劇，促使部分廠商開始減少購買屬相對長料的記憶體，尤其以PC OEMs業者的態度最為明顯，伺服器端的需求相對有撐，帶動多數DRAM供應商第三季出貨小幅增長，加上DRAM報價走揚，推升第三季DRAM總產值仍有10.2%的季成長，達266億美元。

展望第四季，TrendForce指出，在供應鏈問題持續紛擾，以及年底庫存盤點即將來臨的雙重壓力下，DRAM庫存偏高的買方在採購力道上恐怕更為縮手，進而導致DRAM價格失去支撐，甚至反轉下跌，結束僅三季的上漲週期。此外，由於第四季將是DRAM報價下跌的首季，買方在認為後續價格只會更低的預期心理下，採買意願恐怕更加低迷，進而擴大後續報價的跌勢，恐連帶影響到後續產值表現。

台廠部分，由於specialty DRAM（利基型）今年上半年的價格漲幅高於主流產品，因此第三季隨著電視、消費類電子產品的需求下滑，以及供應鏈問題的影響，客戶端在DRAM拉貨力道上明顯降溫，也間接影響到以消費類市場為主的台廠的營收表現。

南亞科(2408)第三季價格持續上揚，抵消出貨端的疲軟，第三季營收季增約6%，營業利益率則受到報價走揚而持續進步，由上季的31.2%上升至38.1%。

華邦電(2344)在小容量（1/2Gb）為主的市場方面，其整體訂單需求相對強勁，第三季DRAM營收相比上季成長近13%，屬台廠中表現最優者。

不過，據TrendForce調查，上述兩家台廠的廠房都已滿，在新廠完工前已無多餘空間再增添機台設備，因此短時間的業績變化受報價影響大。南亞科需待2024年新廠完工才可加入投產，短時間僅有先進製程1A/1B奈米的轉進帶來些微的位元增長。華邦需等到2022下半高雄路竹廠加入量產後，產能才有持續增加的空間。

此外，力積電(6770)營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務，第三季DRAM營收成長約6%，若加計代工營收，成長達到12%。

DRAM第三季價格上升、先進製程比重拉高，三大原廠業績持續進步。三星、SK海力士及美光的營收分別上揚11%、8%及12%；受惠報價持續走揚，加上先進製程的比重仍逐漸拉升，第三季的獲利水準保持逐季進步的趨勢。TrendForce認為，在市場價格恐下滑的預測下，DRAM供應商能否使獲利維持在目前的水準，端看各自的先進製程轉進速度與良率表現而定。