完整接種兩劑高端疫苗很多國家不承認，疫情指揮中心開放有緊急出國需求者可以打兩劑其他國際認證品牌疫苗，被網友酸成「新四劑扶英戰士」、「四劑帝國」。國民黨立委林奕華今質詢衛福部長陳時中，仍有13萬人僅接種過一劑高端疫苗，這些人可不可以直接混打其他疫苗？陳時中說，是目前在研議的方向之一。

林奕華指出，有13萬人只接種過一劑高端疫苗，還沒有打第二劑，現在開放打高端的可以打其他品牌疫苗，那只打過一劑高端的，可不可以直接打其他品牌疫苗，沒必要一定要打成「新四劑戰士」吧？

陳時中說，這是研議方向之一，接種高端的人有出國需求的可以混打，其他人還不行，會有這樣的分別，主要是因為是特定對象、小規模，但是要開放全面可以混打，是大規模的，人比較多人，指揮中心的考量必須越謹慎，大規模混打要有更多的根據。

林奕華問，疫苗打的越多，會增加越多風險？陳時中說，一定的。林奕華要求衛福部應該對接種高端疫苗之後又混打的民眾，進行健康狀態的追蹤，陳時中說，這可以研議來做。