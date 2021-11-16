「來來來！離火堆近一點比較暖，幫你留一個位置」多年來深入歐盟邊境，走近庫德族難民的故事，台灣攝影師張雍繼《月球背面的逃難場景》後，去年發表的文字攝影書《牧羊人與屠宰場—庫德斯坦日記》再度榮獲金鼎獎，他一方面欣喜於紀實的影像作品受到關注，而另一方面他表示：「這個獎若能換他們更好的處境多好，作為攝影者，我的責任是一再去那裡，故事發生的地方。」

本屆金鼎獎17日舉辦頒獎典禮，連續兩部文字攝影書都獲獎的張雍，自2015年便走訪歐盟邊境的庫德族難民，而後又於2018至2019年到了伊拉克北邊的庫德族自治區，那2個多月的旅行「我這一輩子從來沒有那麼特別的旅行經驗，遇到這麼特別的一群人，不只是我看待攝影的方式有很深刻的影響，包含我看周圍人群、看世界的方式，都因為這個特別的經驗而有所改變。」張雍說。

「沒有人不希望被好奇，被注意」一直以來認為攝影師的角色是在現場聽故事的人，張雍認為要說出不同語言、不同膚色的群體相異的地方很容易，但其實找到相同之處才更有意義。不論是難民營或精神病院，張雍都感受到這些人的熱情，他說：「即便是在精神病院中，隔著像牢寵般的鐵欄桿，還是能感受到對彼此的好奇如此真實。」

「這兩部攝影書，作者其實是被拍攝的很多朋友，我只是掛名」張雍走入當地人都很少有機會走進的庫德族市鎮，在零下的溫度中，與庫德族難民一起體驗著食物不足的生活，對張雍而言「走進故事現場是福氣」，「盡量和被拍攝的人相處久一點，找到他們自在，我也自在觀看的角度，是team work」。對他而言，這正是他和故事相處的方式，張雍說：「當大家同坐在一張地毯上，故事才要開始，那是朋友的關係，影像只是證據。」

就像是張雍走進庫德族的帳蓬，一個庫德父親向他介紹自己家那一大疊的家庭照片，像是他在營火前與庫德友人分享著罐頭，聽他們把逃難過程編譜成一首歌，對張雍而言「每個作品，其實也可以說是我的家庭相本」他認為這樣的心態在故事現場對自己是很好的練習，尤其在社群媒體發達的時代，他觀察人們反而活在同溫層，「只聽自己要聽的，對另一群人誤解」。透過自己的文字攝影書，張雍也希望人們練習不輕易貼標籤，用不同的眼光去看待人和人的關係，以更人性的方式反思生活。