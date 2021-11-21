不少民眾喜歡到日本旅遊，但近年受到新冠肺炎影響，使得出國旅遊變得相當困難。不過一名從台灣嫁到日本逾10年的「大塚太太」表示，近日到日本德島旅遊時，一進餐廳就聽到店員用道地的台語向她問好，離去時，店員又拿出「台灣魂」的旗幟揮舞，令她感動不已。

大塚太太上周三（17日）於個人臉書粉專《大塚太太東京在住中》指出，近日到丈夫父母的家鄉「德島」旅行，她進到一間餐廳用餐，沒想到才進門，就聽到女店員用台語說「您好，吃飽沒」。起初她以為是台籍員工，後來才發現對方只會說幾句簡單的台語，但台語發音卻又非常標準的日本人。

大塚太太好奇問「台語說這麼標準是誰教妳的？」只見對方回頭把媽媽叫出來，嘴裡邊說「媽趕快出來，我們好久沒有說台語了，快來跟台灣人練習。」老闆娘從門簾後走出來後，就不停地說台語「我們很久沒遇到台灣人了，有些台語差點就要忘記，今天可以再遇到，『夭壽歡喜』都快哭了」。話才說完，後方又傳來一名男子的聲音，原來是老闆，他看到大塚太太更興奮地直呼「夭壽水！夭壽煙斗！夭壽呀！」

大塚太太到德島旅行，感受到日本店員一家人的熱情。（圖／翻攝自大塚太太東京在住中）

大塚太太和老闆一家人聊天中得知，他們的台語是跟台灣旅客學的，因疫情爆發前就屬台灣觀光客最多，老闆娘透露，現在幾乎沒有台灣旅客了，但奧運期間，仍一直有幫台灣加油，看到不公不正的事情，還會替台灣抱不平，「因為台灣是我們的好朋友」。

大塚太太要離去時，老闆還拿出兩面大旗幟，一面是台灣國旗、另一面旗幟上方則是寫著斗大的『台灣魂』字樣，他說「讓我們揮一下旗幟，好久沒揮了，手很癢」，只見店員一家人，老闆手裡拿著「金多謝，台灣」、老闆娘揮舞『台灣魂』旗幟；女店員則是高舉台灣國旗，大塚太太都已走遠了，仍不停地揮舞，「好像要把疫情爆發兩年多的份，都一起揮完」，

大塚太太相當感動，離去前她還特意向老闆娘擁抱，並互相為對方加油打氣，「我在她的眼裡看到了淚光，轉頭後我發現自己的眼眶也濕了」，他們不僅會說台語，就連個性也跟台灣人一樣熱情。