「辦桌」是台灣傳統宴客方式，不少人會將吃不完的菜打包。不過近日有一名從事辦桌工作的網友透露，辦桌上若沒有吃完或被打包的菜，他們就會把這些菜尾吃完，「秉持不浪費的原則」，貼文一出讓不少網友驚嚇「原來工作人員都吃菜尾嗎？」

原PO昨（20）日於臉書社團《爆廢公社二館》表示，大多數的人都認為，辦桌的工作人員會工作結束後，自己弄一桌菜來吃，但事實卻是常常忙到沒時間吃飯，若宴客的主辦人不將剩菜帶走，或是賓客也不打包，「我們就是吃這些菜尾來填飽肚子，也會將給街友們吃，或是一些撿拾回收的高齡者」，秉持不浪費的原則。

貼文曝光後，不少網友都十分吃驚，「感覺有點噁心耶！是吃口水的概念嗎？」、「原來剩菜都是這樣處理的，我真的不敢相信」、「竟然是給工作人員填飽肚子的東西嗎？我真的嚇到了」、「所以工作人員吃賓客剩的？」、「真的好驚嚇，原來工作人員都吃菜尾？」也有人分享曾遇到宴客主辦人，會將吃剩的菜尾集中，裝成一桶一桶讓需要的人自取。

另外也有人說，「菜尾超好吃的，可以配上好幾碗飯」、「我爸是辦桌的廚師，他也常常帶菜尾回家」、「內行的才知道菜尾湯有多好吃好嗎？說噁心的真的別鬧」。