知名火鍋店的自助吧旁邊長出白香菇，讓不少網友笑虧，現採現摘超新鮮。（圖／翻攝自爆料公社二社）

天氣轉涼不少民眾吃鍋暖身體，一名女網友透露，近日去某知名火鍋店用餐，卻發現自助蔬菜區旁邊的木頭長出一排香菇，誇張景象讓他忍不住質疑店內的環境清潔有無落實，貼文曝光後吸引4千多人朝聖，引發網友討論，不少人笑虧，太新鮮了吧？無毒有機還現採，根本是隱藏版食材。對此，業者則回應說，已經連夜清理乾淨。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社二社》表示，去一間知名火鍋店用餐，在自助吧蔬菜區卻看到超驚人的畫面，每天都會補貨不知道多少次的地方，木頭不但發霉了，還直接長出一排白色的小香菇，讓她忍不住狠酸「不知道環境清潔有在控管嗎？」

超狂畫面吸引4千多人朝聖，引起網友熱烈討論，「果然是新鮮現採」、「現在良心店家很少了耶！你這樣發出來我都要吃不到了，無農藥的有機還現採欸」、「好好笑，保證最新鮮的菇一秒上桌」、「其實那個是隱藏版食材」、「太新鮮了吧」、「無毒有機看得到」、「長香菇不代表不乾淨，香菇生長速度超快的」。

後來一名自稱是店經理的網友留言說，感謝顧客的提醒，同仁會檢視店內細微角落，並連夜全面清潔消環境。對此，原PO則回應說，原本的貼文中完全沒有提到是哪家店出現這樣的狀況，如今有自稱是店經理的人回應，莫非長香菇的狀況並非偶發？