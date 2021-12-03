台東縣府辦理「2021愛購台東消費季」，其中1女共抽中4項大獎。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府「2021愛購台東消費季」抽獎活動日前公布得獎名單，彭姓女子不僅抽中電動機車、禮券、折扣券，更抽中加碼10萬元，有網友說「連中四大獎？那已經不是被雷打到的機率問題」；縣府澄清，過程絕對公平公正，光是彭1人登錄金額就有45萬元，共獲900個抽獎序號。

民眾只要在台東購物將發票上網登錄，就能參加抽獎，台東縣長饒慶鈴1日在縣府大廳直播抽獎，當所有獎項抽完時，饒慶鈴加碼10萬元現金獎，撥打得獎人電話，結果是在一旁觀看的「安心就業」在大廳協助量體溫的彭女，現場直呼「好神奇」，彭女也說「太驚訝了」。

活動網站隨後公布得獎名單，多名網友眼尖發現彭女抽中Gogoro VIVA Lite、農會禮金5萬元及愛購台東線上購物1萬元禮金，總價值超過20萬元。網友留言驚呼「連中四大獎？那已經不是被雷打到的機率問題」、「有人信嗎？我是不信啦」、「太誇張」；就連臉書小編也說「得獎人運氣非常好，好到連編劇都不敢這麼寫的程度，但這也是抽獎的魅力所在呀」。

縣府財政及經濟發展處產業發展科長黃筱芬說明，過程全都直播公開進行，現場還有監督人員，抽獎機具都經過驗證，絕對公平、公正且無法作弊，只能說這名中獎人運氣太好。

黃筱芬說，光是彭女1人登錄的消費金額就有45萬元，得到900多個抽獎序號，只能說她運氣太好。另外，彭女今天照常在上午前往縣府大廳入口量體溫。她說，蒐集了許多親友的發票，尤其是許多長輩不會登錄，因此都交給她，「勤勞就會中獎」。