中研院P3實驗室傳出人員確診，院方表示，會確實檢討，並自今(9)日晚間起，針對基因體研究中心大樓全面清潔消毒，除配合檢疫對象外，全棟同仁居家辦公，相關處置皆配合指揮中心規定辦理。

針對院內傳出確診，中研院提到，今日下午接獲中央流行疫情指揮中心通知，立刻依據院內「因應嚴重特殊傳染性肺炎確診案發生時建物及人員管理參考作業程序」，組成應變小組，全力配合調查，並進行相關處置措施。

中研院強調，已即刻安排自今晚起，針對基因體研究中心大樓全面清潔消毒，除配合檢疫對象外，全棟同仁居家辦公。後續院方將配合指揮中心各項作業，持續掌握發展情況，提供同仁諮詢與協助。有關疫情後續發展，依指揮中心說明為主。本院會於10天內完成調查報告。

中研院提到，掌握此起院內確診情況後，便立即通知，12月10日起，所有室內公共活動場所暫停開放，所有對外之實體會議、活動均停止或改以線上舉行，院內內部會議以10人以下為原則，於備有隔板，符合社交距離、通風良好之場所舉行，餐廳只提供外帶服務。院內同仁如有需要，向單位主管報備後均得居家辦公。

中研院指出，針對此次事件，會確實檢討，立即檢視P3實驗室生物安全的管理、執行及操作狀況，及調查事件發生原因，確保實驗安全，維護同仁健康。