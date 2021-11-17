呼應台灣燈會雙主場，高雄巿政府17日宣布，今年的高雄跨年晚會將推出強打流行的「蓬萊舞台」與主打創作的「高流舞台」雙舞台隔海音浪大PK，演出卡司集合金曲、金音、金鐘、金馬等4金陣容，稱是史上最誇張。

高巿府指出，2022高雄跨年晚會定位為台灣燈會「會前會」，延續去年「跨百光年」在MUSE Design Awards獲鉑金獎的殊榮，霸氣雙舞台的跨年大秀，選擇在駁二蓬萊商港區，以及上月風光開幕的高雄流行音樂中心為舉辦地點。

對於演出陣容，高巿府透露，在蓬萊舞台上，將推出擁有金曲、金音、金鐘、金馬等4金的跨界「黃金陣容」，高流舞台則是高流開幕後跨年活動的處女秀，演出卡司也將是流量保證，相關演出陣容與橋段，會陸續公布。

去年為防堵疫情，全台各跨年晚會幾乎全數改為線上直播，讓不少民眾對今年跨年更加期待。高巿府說，2022高雄跨年晚會雙舞台鄰近輕軌駁二大義站、真愛碼頭站，鼓勵追星的粉絲搭乘大眾運輸工具前來倒數迎接新的一年。