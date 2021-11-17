近期有民眾在台南市南區，多次目擊綠鬣蜥在道路旁、樹叢中曬太陽，且數量有越來越多的趨勢。根據統計，今年截至7月底，台南市已移除逾千隻綠鬣蜥，總數超過過去4年總和。民眾擔心綠鬣蜥越來越多，恐影響原生物種及生態。

過去綠鬣蜥被當成寵物引進台灣，遭棄養後因缺乏天敵且繁殖力強，威脅原生植物棲地及農作，目前除了雲林、彰化、嘉義、高雄與屏東可見牠們的身影，現在連台南都有牠們的蹤跡，讓不少民眾相當擔心。

根據《聯合新聞網》報導，台南市議員林美燕接獲反映率隊前往南區，一抵達就發現綠鬣蜥，但目標物身處樹叢且警覺性高，又受限環境影響，使獵捕過程極為艱辛，纏鬥半小時仍讓綠鬣蜥逃過一劫。

根據台南市農業局統計，2017至2020年一共移除了929隻綠鬣蜥，今年則針對綠鬣蜥出現熱點區域加強獵捕，截至7月底已移除1345隻，秉持「不輸入、不野放、不擴散」的3不原則，以及公私協力合作，期望能抑制綠鬣蜥的數量，防堵牠們擴散至其他區域，減少入侵物種對台灣生態的衝擊。