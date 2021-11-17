嘉義市議員17日質詢嘉義市立殯儀館禮廳、樹葬、納骨塔位都已不敷使用，市府民政處表示，明年編列1000多萬元預算闢建第二樹葬區，另外，現有的無主納骨塔將整建作為第二納骨塔，預計增加7000個塔位，目前上網招標中。

市議員傅大偉指出，市立殯儀館6個禮廳已不夠用，好日子常要搭臨時篷當禮廳，非常不便民，民眾還不如在家裡治喪，此外，環保樹葬區穴位已接近飽和，而納骨塔位也已幾近滿位，市府有具體解決辦法嗎？

嘉義市立殯儀館目前樹葬區的使用愈來愈多。（嘉義市政府提供）

市議員蔡榮豐指出，市府之前編1500萬元預算規畫興建第二納骨塔，要做環評、先期規畫，此案進度如何？現在多用小型骨灰罈，大型骨灰罈少用，建議可將大骨灰罈區改建。

市府民政處長劉美鳳表示，樹葬區原有168個穴位去年啟用，後來擴建至490個穴位，已使用323個，明年編1050萬7000元在第二公墓區興建樹葬區，營造公園化的樹葬區。

劉美鳳表示，目前納骨塔位1萬628個，已使用1萬605個，僅剩下23個，2019年曾編1500萬元預算規畫興建第二納骨塔，但涉及山坡地水保、環評等程序，上網招標都流標，因而未執行。

劉美鳳表示，改為去年編列5890萬元將無主納骨塔整建為第二納骨塔，可增加約7000個塔位，已上網招標中，希望趕在明年底完成，此外，目前6個禮廳不夠用的問題，明年編預算增建6個多功能祭拜區，以改善目前搭臨時禮廳。