嘉義市舉辦「2021嘉義市國際三分鐘影片大賽」，國內外共1603部作品投稿，包括台灣154部、國際1449部，評委選出30部作品入圍，競爭激烈，26日下午6時30分將在市立博物館揭曉決賽結果，並舉行頒獎典禮。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市雖然很小，能量卻很大，去年首次舉辦國際三分鐘影片大賽，有1201部作品參賽，今年疫情嚴峻，但吸引了1449部國際作品來參賽，每支影片只有3分鐘，考驗著創作者的拍攝技巧和劇本功力。

黃明川導演表示，恭喜所有入圍者，3分鐘的影片不好拍，國際評委從通過複選的100部作品中選出30部入圍決選，必須有一定水準才能入圍，其中台灣就有13部，希望透過「2021嘉義市國際三分鐘影片大賽」讓世界看見嘉義市。

嘉市府文化局表示，30部入圍作品包括西班牙2部、台灣13部、伊朗4部、南韓1部、匈牙利1部、烏克蘭1部、南非1部、土耳其1部、俄羅斯2部、澳洲1部、香港2部及英國1部。

26日將頒發網路按讚數已選出「最高人氣獎」1名，還有今年度最優作品金、銀、銅三獎，以及最佳剪輯、最佳創意、最佳攝影、最佳美術設計、最佳音效及評審特別獎。

為了讓全國民眾看得到影像作品，將於11月27日、28日下午1時30分及2時30分，在嘉義市立博物館一樓放映室舉辦4場免費特映會，現場索票入場，27日加碼一場映後座談，由決審評審主席黃明川導演擔任主持人，活動資訊可查詢活動官網或臉書。