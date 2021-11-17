2021 HBL賽事將於明（18日)火熱開打，東森數位主播俞西潔特邀哈孝遠一同拍攝籃球短片，介紹各種籃球小知識。也因兩人認識多年，拍攝過程超順利幾乎都是一次就過，讓現場工作人員驚嘆他們的好默契。拍攝中哈孝遠還被俞西潔拱示範投籃，但過程中卻可見他膝蓋不適，哈孝遠才坦言近年深受退化性關節炎的困擾。

哈孝遠表示運動員膝蓋都很容易受傷，若退休後沒有好好管理，就更容易留下後遺症，也感嘆無法再如從前在球場跑跳，「我現在光是站起蹲下都很吃力，診斷後才知道是初期退化性關節炎的徵兆。我很緊張地問該怎麼辦，結果醫生看著我，淡淡的說『就先減重吧』。」他也說現在努力減重，與最胖時期相比已狂甩20公斤。

俞西潔笑說：「你們別只看到他胖的時候，想想以前哈孝遠在球場上時，他的那個瘦度，帥慘了！」哈孝遠一聽秒回：「拜託！我老婆現在看我減肥，還抱怨要我別再瘦下去，說怕再瘦下去就不愛我了。」笑說沒想到太太竟是看上自己的「外在」，不在乎他的內在，一直努力想把他養胖，被俞西潔吐槽根本是在變相放閃。

回憶過去球員時期，哈孝遠還曾在隊友抄球時被打到手，沒想到一打手指骨頭就斷了，「我去看醫生，醫生還問是怎麼斷的，因為斷的很乾淨，一般這種是被熊打到才有可能這樣。」哈孝遠還打趣抱怨因為受傷的是手，教練見他腳還能跑，仍安排他做各種腿部訓練，讓他直呼傷到手很不划算。