屏東縣內埔鄉50歲鍾姓婦人日前至華南銀行內埔分行臨櫃匯款時，行員主動關心欲匯款對象及目的，對方言辭閃爍且面露難色，行員機警通報警方疑似詐騙案件，成功阻止她匯出15萬餘元，但在獲悉她先前已經陸續匯出約1600萬元，兒子聞訊趕來，神情崩潰大喊「我受不了啦」。

上月內埔派出所接獲華南銀行內埔分行行員通報疑有詐騙案件，員警抵達現場上前關心詢問，鍾女向警方表示，日前使用抖音軟體交友，認識一名自稱從事工程師的男子，男子表示因工作與某娛樂公司虛擬貨幣平台業務上有往來，並稱發現該網路平台有漏洞，可利用此漏洞投資套利，向鍾女提出共同投資邀約。

鍾女不疑有他，陸續匯出1457萬、93萬及47萬元，總計1597萬元，當天又要匯款15萬3400元至男子所提供的2個帳戶內，鍾女準備匯款時，被銀行行員發現神情有異，便向鍾女詢問匯款用途與目的，鍾女一時不知如何回答、言詞閃爍，向行員稱虛擬貨幣投資，當時更確認遇上詐騙。

內埔警方獲報抵達後，一見鍾女發覺是曾遭人詐騙民眾，員警連忙上前勸說並查詢詐騙集團所提供匯款帳號，查詢結果顯示2個帳戶均已被提列警示帳戶，鍾女此時才相信受騙一事。

鍾女兒子聞訊也趕來現場，情緒激動地說，媽媽已經連續匯款多次，她一直相信網友會給她幾千萬的獲利，「真的受不了啦」。內埔警分局長蘇偉荃表示，詐騙集團利用民眾在家防疫，透過網路交友投其所好使民眾放下戒心，以投資虛擬貨幣向其詐騙且傳授教戰守則避免銀行及警方識破，呼籲民眾若對投資平台有所疑問，應先向警方或經濟部查詢確認，以免遭人詐騙。