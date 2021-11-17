AKB48 Team TP近來推出新單曲《一秒一秒約好》，成績亮眼，17日舉辦慶功見面會。團員們近期都已施打疫苗，但成員麻由施打BNT疫苗，卻發生嚴重副作用，除了發燒，連牙齦、喉嚨都發炎紅腫，隔天一早還被牙齒痛醒，才發現睡覺戴的隱適美（隱形牙套）卡在牙齦拿不出來，甚至還爆血。

敬業的麻由，甚至一度想繼續工作，但是仍有頭暈、心悸等症狀，被工作人員及成員們勸退後，緊急送急診抽血檢查，無大礙後，乖乖回家休息，最後休養了2天才逐漸緩解康復，逸嘉在施打疫苗後，發燒到42度，她當下覺得身體狀況還行，在家只吃退燒藥、多睡覺休息，順利康復，品涵則是打完疫苗後，有發燒及手臂紅腫一片、發癢一周。

AKB48 Team TP新單曲實體銷售已突破88888張，更將突破10萬張大關，她們一聽到好消息，相當受寵若驚、榮幸，隊長詩雅感性說上次發新作品已經1年多前，剛開始會擔心大家是否會忘記她們，「看到大家這麼熱烈的支持真的很感謝」，期待之後在粉絲限定握手會上與歌迷見面互動。