年代新聞美女主播陳園淳外型亮眼，在主播台上專業表現有目共睹，常透過社群平台和粉絲分享近況的她，透露買了某藝人自創品牌的衣服，當時網站宣傳滿3千免運，卻被多收運費，聯繫客服之後，對方表明願退等值80元購物金，等於變相要她再次消費。

陳園淳近日買了某藝人自創品牌的衣服，當下網站宣傳滿3千免運，事後才發現被多收80元運費，寄信給客服後，對方坦承系統有誤多收運費，會退等值80元「購物金」，等同於變相要求她再次消費，才能拿回「因為他們失誤而多收的錢」，沒想到再次聯繫客服，對方堅持無法退回運費，更提供她另一個解決辦法就是「整筆退掉重買」，但不論哪種解決方法，都讓她坦言無法接受。

陳園淳分析無法接受的理由，除了退貨方式太麻煩，得用信件告知客服，加上光運費這件事，客服回覆就非常慢，不敢想像整筆退掉得等多久，此外，雖沒有特別喜歡該產品，但也沒打算退貨，覺得基本款加減穿，因此沒把包裝留下，導致無法做到退回完整包裝的要求，最後則是不解系統出錯，卻要增加消費者負擔，甚至得多花一道手續，才能退回業者多收的錢。

陳園淳強調客服不回應，讓她感到相當無奈。（圖／年代新聞 陳園淳臉書）

陳園淳強調在意的不是80元，而是不合理的對待，更表示就像去超商買東西，被多收80元，店員雖坦承多收卻不把錢退還，而是要求再去買等值商品的概念，接著無奈感嘆：「現在卡在客服不回應，一周前寫的信沒回，這兩天寫的也沒回，不知道會不會等到明年才有回應」。