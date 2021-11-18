網紅小玉透過AI技術將不少知名人物換臉成為「謎片」女主角，其中高市議員黃捷等人深受其害。未料黃捷這次又被盜照片，遭冒用身分去交友網站「求包養」，她今（18）日出面怒斥對方很可惡，若背後涉及詐財、詐色恐構成非常嚴重犯罪行為，她目前已蒐證中，不排除訴諸法律行動。

根據該交友網站檔案顯示，盜用者用黃捷在高市議會的半身照，暱稱為「小清」、地區在高雄鼓山、新北新店，26歲、身高165公分，體型標準，「白天晚上都可配合」，希望從有禮貌、友善的溝通開始，雙方都自在舒服，還說自己是上班族、大學畢業、單身。

黃捷這次又被盜照片，遭冒用身分去交友網站「求包養」。（黃捷提供）

身為苦主的黃捷今在高市議會受訪，她拿出粉絲好心提醒的交友網站截圖澄清，自己身為公眾人物，蠻好辨別的，不住新店、身高也沒有165公分，但自身照片卻被隨便盜用，希望警方可以加強查緝，防堵類似新型交友詐騙型態。

黃捷還說，昨天事件爆發後，盜照者還把原先她照片的議會背景修掉，換一張圖又重新放上去，簡直是變本加厲，如此行為太過猖狂，也很可惡，提醒大家要非常小心。

黃捷直說，從上次Deepfake事件到這次被盜照求包養，心情真的很無奈，但已經造成她名譽極大損害。至於是否會提告？她說，目前還在蒐證階段，有必要會進行法律程序。