所謂的「禁慾系」指的是一些外表看起來不容易親近，且不為女色或是男色所動，輕易被慾望支配的男性或女性。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，外表是禁慾系女神，但實際上內心風騷狂野。

天蠍座：

神祕色彩濃厚的天蠍女，一直都是高冷禁慾的形象，但其實天蠍座是相當「肉慾」的星座，天蠍女也不例外，平時舉手投足之間偶爾會流露出性感魅惑的模樣。除此之外，天蠍女擅長吊人胃口，面對心儀對象，她們總是若即若離，看上去一本正經，甚至帶點清純和無知，但其實內心風騷狂野。

處女座：

處女座初見面給人的形象，大都是禮貌卻又帶點疏離，然而一旦和她們熟識之後，就會發現處女女很好相處，而且比想像中的敢言。越是坦蕩的處女女，越是敢於面對內心風騷狂野的自己，並且勇於承認，因為她們不覺得性事是一件難以啟齒的事情，沒有什麼好隱瞞的。

金牛座：

金牛座個性沉穩內斂，所以不少金牛女都會被誤以為她們是禁慾派，但其實大多數的金牛座非常敢說敢做，尤其是在熟人面前會暴露真實的一面，跟她們聊天，話題葷素不忌，無論是正經或是腥羶色，金牛女說起來總是臉不紅氣不喘，只是外人總覺得她們形象單純，殊不知全是假象。