台中市第二選區立委補選，國民黨派出前立委顏寬恒，對決民進黨徵召的前立委林靜儀。顏寬恒面對綠媒鋪天蓋地的爆料後，以「做事，不必講幹話」作為競選標語，資深媒體人黃暐瀚表示，顏家在地方這30年來的選民服務，地方的選民願意選他，補選就來了，或是願意選林靜儀，最後結果就很清楚。

黃暐瀚18日在政論節目《新聞大白話》中表示，有兩個台卯起來照三餐打顏家，可能不只三餐，連消夜也一起打。最後打成這樣，顏寬恒召開主視覺發表記者會時，很直接以「不要講X話、做事就對了」。黃暐瀚認為，如果最後證明猛打顏家無效，你就少來一套了。

黃暐瀚接著表示，地方的選民是要地方的立委，地方的立委則由地方的選民選出，不是由媒體講他好或不好，大家就決定怎麼投票。顯然顏家也必須接受檢視，有沒有違法或是受非議的地方，也要出來跟大家說明。同時，顏家在地方這30年來的選民服務，地方的選民願意選他，補選就來了，或是願意選林靜儀，最後結果就很清楚。

黃暐瀚指出，民進黨或綠媒對顏寬恒，當然不會鬆手，只是其中有幾個人自己在爆走、還是黨中央的意思？他看不太懂。不過，有的電視台是罵顏家上下已經到了抄家滅族的程度。