文化部長李永得與妻子邱議瑩，今日接受前總統陳水扁廣播節目訪問，提及1987年剛解嚴時，當時兩岸尚未破冰，他時任《自立晚報》記者，為到北京採訪，先前往東京繞道，差點被前總統蔣經國召回，李永得表示，「當時蔣經國看新聞知道這件事，開中常會決議要把我們召回，通知新聞局駐東京記者一定要把我們帶回來，為此我也感謝蔣經國的這個舉動，引發全世界媒體對我們的關注。」

李永得表示，1987年7月15日解嚴，兩岸相隔38年，一解嚴後所有的社會運動、政治議程都在啟動，《自立晚報》社長吳豐山帶頭，派他和另一名記者徐璐，由東京赴大陸採訪，李永得表示，「上飛機前為怕消息走漏，吳社長護送我們到機場，確定上了飛機才發新聞，蔣經國看到新聞後大為震怒，把這件事列入中常會議程討論，最後決議通令新聞局駐東京記者把我們帶回來。」

李永得表示，他感謝蔣經國要召回他們的決定，因為這個舉動引起全世界媒體重視，「新聞局的人也很盡責地找我們，但我們當然避不見面。」

李永得回憶，在要離開東京的前一晚，有位台視記者對他提出採訪邀約，「我想說是同業，就答應了他的訪問，沒想到他來的時候，新聞局的人也來了，拜託我們不要上飛機，但我回應我們的行程已定，恕不從命，那次就沒有跟著他們回台灣。」