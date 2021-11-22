有民眾一早到事發超商獻花，為蔡男哀悼。(蔡依珍攝)

桃園市龜山區一名蔡姓超商店員，因規勸蔣姓男子戴口罩，竟引發蔣男心生不滿持刀猛刺，蔡姓店員因此重傷身亡，引起輿論譁然。根據一份網路民調顯示，若在路上看到有人沒戴口罩，是否會提醒，絕大部分網友都表示不會，且應該以自身安全為優先。

入口網站《YAHOO》以「看到有人在路上沒有戴口罩，你是否會提醒/檢舉？」為題，進行網路投票，投票時間為11月22日至26日，截至22日晚間7點，已有1千多名網友參與投票，結果顯示，投「是，保障公共衛生」的有111票，而投給「否，自身安全優先」的則有1401票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

會提醒路人戴口罩，以保障公共衛生的網友們表示，「會拿備用口罩送他」、「還是希望不要有破口發生，四大超商也應準備一些防身物品保護員工，像辣椒水之類的」、「會，但我怕會檢舉到唱歌的部長」。

不會提醒路人戴好口罩，認為應該先保護自身安全的網友們則說，「沒有妨礙到我，懶得理他，做好自己就好」、「小命重要，染疫還有救」、「否，除非是上班、公共場所才會檢舉，否則路上我們自己離遠一點就好」、「別人戴不戴口罩我不會糾正，因為我不是警察」。

此外，針對這起案件，衛福部長陳時中表示，口罩政策暫時不會改變，並提醒，相關工作者勸導配戴口罩，要以自身安全為主要考量。